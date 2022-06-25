Режиссер Пьер-Мари призвала провести расследование смерти Нарцисса

Популярный певец Пьер Нарцисс никогда не жаловался на здоровье, его смерть на 49-м году жизни выглядит странной, необходимо провести дополнительное расследование. Об этом «360» заявила режиссер и исполнительница джаза Виктория Пьер-Мари.

«Невозможно поверить, что он скончался от какой-то сердечной недостаточности, для меня это невозможно. Говорили, что сердце не выдержало. Хотя оно у него крепкое было. Хотелось бы дополнительной информации и провести расследование», — заявила она.

По словам Пьер-Мари, Нарцисс никогда не жаловался на здоровье.

«Камерунцы всегда были крепкими, Пьер занимался спортом и боксировал, пел по четыре часа», — добавила Пьер-Мари.

Также режиссер выразила уверенность, что Нарцисса необходимо похоронить на родине, в Камеруне.

«Там его семья, у человека есть коренная родина. Пьер был гостем здесь, русская жена и семья, но они могут полететь туда на похороны. Камерун его ждет у себя, человека нужно хоронить на родине», — заключила она.

Изначально прощание с Нарциссом было запланировано в Москве на 25 июня, однако его перенесли на 29 июня.

Продюсер Милена Дейнега рассказала, что посольство Камеруна не выдает официальную бумагу о выдаче тела.