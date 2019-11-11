Режиссер Никишин рассказал о принципиальности Калашникова

Никишин напомнил, что создатель автомата Калашникова был человеком творческим, миролюбивым и сожалел, что его изобретение, которое должно было стать защитным инструментом, было нацелено против своих же.

«Больше всего его угнетало, когда стрелять начали друг в друга в бывшем Советском Союзе», — отметил Никишин.

По его словам, Калашников не мог простить разрушения СССР, критиковал первого президента России Бориса Ельцина, в особенности за стрельбу по Белому дому, несмотря на то, что получил от бывшего главы государства ордена и звание генерал-лейтенанта.

«Несмотря на то, что его власть пыталась ублажить и создать условия, он как-то к этому относился нехорошо. Не любил», — подытожил режиссер.