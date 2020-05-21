Режиссер Лунгин заступился за темнокожего актера в сериале «Великая»

По его словам, зрителям стоит перестать относиться к истории, как к своей собственности. Каждый творческий человек в праве трактовать ее так, как он видит, считает режиссер.

«Если мы великое государство, то наша история принадлежит всем, как и история Древнего Рима, например. Мне кажется, что возмущаться всегда глупо, потому что есть жанр, когда играют клоуны или есть жанр, когда нужно усугублять трагизм. И вот эти возмущения издалека мне кажутся жалкими и смешными», — заявил Лунгин.

Он подчеркнул, что люди имеют право на свою интерпретацию. Он отметил, что те, кто сейчас возмущаются, напоминают ему озлобленную стаю.

«Это все называется, „я не видел, я не читал, но хочу сказать“», — пояснил режиссер.

Напомним, по сюжету сериала молодая дочь немецкого князя София Августа Фредерика Ангальт-Цербстская выходит замуж за императора российского Петра III и принимает православие, но вскоре разочаровывается в царственном супруге как в человеке и как в правителе.