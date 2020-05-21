    21 мая 2020, 17:03

    Режиссер Лунгин заступился за темнокожего актера в сериале «Великая»

    Анастасия Кременчугская

    Павел Лигунин, режиссер, прокомментировал заявления тех, кто раскритиковал исторический сериал «Великая» за то, что князя Ростова сыграл темнокожий актер Абрахам Попула. Об этом сообщило ИА Nation News.

    По его словам, зрителям стоит перестать относиться к истории, как к своей собственности. Каждый творческий человек в праве трактовать ее так, как он видит, считает режиссер.

    «Если мы великое государство, то наша история принадлежит всем, как и история Древнего Рима, например. Мне кажется, что возмущаться всегда глупо, потому что есть жанр, когда играют клоуны или есть жанр, когда нужно усугублять трагизм. И вот эти возмущения издалека мне кажутся жалкими и смешными», — заявил Лунгин.

    Он подчеркнул, что люди имеют право на свою интерпретацию. Он отметил, что те, кто сейчас возмущаются, напоминают ему озлобленную стаю.

    «Это все называется, „я не видел, я не читал, но хочу сказать“», — пояснил режиссер.

    Напомним, по сюжету сериала молодая дочь немецкого князя София Августа Фредерика Ангальт-Цербстская выходит замуж за императора российского Петра III и принимает православие, но вскоре разочаровывается в царственном супруге как в человеке и как в правителе.