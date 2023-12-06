Общество 06 декабря 2023, 18:30 Режиссер Лазарев заявил, что сохранит традиции Театра Российской Армии

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Народный артист России Александр Лазарев занял должность главного режиссера Театра Российской Армии. В беседе с «Национальной службой новостей» он заявил, что сохранит все традиции театра.

«Естественно, театр как любой институт, любой организм, должен идти вперед и развиваться. Поэтому, сохраняя традиции, будем идти вперед!» — подчеркнул он.

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Отмечается, что с 1995 по 2020 годы пост главного режиссера занимал Борис Морозов, до настоящего времени должность была вакантна.