Общество 05 марта 2024, 18:10 Режиссер Кустурица заявил, что хотел бы стать частью русской культуры

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Сербский режиссер Эмир Кустурица признался, что хотел бы стать частью русской культуры. Об этом он рассказал в беседе с «Известиями».

Для режиссера это значит быть в «огромном корпусе людей», которых он всегда любил и уважал — Довженко, Шукшина, Пудовкина, Михалкова, сообщил RT.

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Отмечается, что в своем новом фильме Эмир Кустурица планирует соединить сюжеты романов Федора Достоевского «Идиот» и «Преступление и наказание».