Общество 19 июня 2023, 15:34 Режиссер Кара: работы кинорежиссеров РФ не номинируют на «Оскар» из-за распространившейся антироссийской риторики

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Фильмы российский режиссеров не будут номинировать на американскую кинопремию «Оскар» из-за распространившейся антироссийской политики. Такое мнение выразил кинорежиссер-постановщик концерна «Мосфильм» Юрий Кара в беседе с «Народными новостями».

По его словам, западные критики с предвзятостью отнесутся к работам российских режиссеров. В связи с этим следует развивать отечественные кинопремии с участием патриотических кинокартин, добавил Кара.

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Режиссер также подчеркнул, что сегодня очень важно снимать фильмы о значимых исторических событиях для России.