Режиссер и актер Олег Зорин скончался в Петербурге

В Северной столице умер режиссер, актер и педагог Театра имени Ленсовета Олег Зорин. Об этом сообщил «Петербургский дневник».

По данным издания, Зорин ушел из жизни на 82-м году. Отмечается, что до последних дней он работал в театре и активно участвовал в жизни учреждения. Среди его учеников ведущие артисты театра Лариса Луппиан и Сергей Мигицко.

«Мы всегда будем помнить этого светлого, интеллигентного, чуткого человека. Скорбим вместе с родными и близкими. О дне прощания будет сообщено дополнительно», — рассказали в театре.