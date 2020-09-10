Режиссер Грымов предположил, что на работу Пашаева по делу Ефремова влияла личная трагедия

Семья адвоката Эльмана Пашаева погибла в ДТП из-за пьяного водителя. Трагедия в жизни юриста могла сыграть роль в его работе над делом об аварии с участием актера Михаила Ефремова, считает художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов.

Поведение Пашаева до и во время судебного процесса оценил он в своей колонке, опубликованной на сайте mk.ru. По мнению режиссера, адвокат превратил суд над Ефремовым в фарс, а из человеческой драмы сделал клоунаду. Не исключено, что дело стало для Пашаева «чем-то личным».

«Со стороны это выглядит почти как миссия: уничтожить пьяного водилу — такого же виновника гибели человека, каким был водитель „КамАЗа“, оборвавшего жизнь его близких…» — заметил Грымов, добавив, что надеется ошибиться в таком предположении.

Худрук «Модерна» заявил, что адвокат сделал все возможное, чтобы настроить суд против своего клиента. Выстроенную им линию защиты он назвал «готовым набором аргументов для яркой обвинительной речи прокурора».

«Два-три года из объявленных восьми — это его прямая „заслуга“», — подчеркнул режиссер.

Он не смог пояснить, почему Ефремов согласился с действиями своего защитника. Актер уже обвинил Пашаева в «подставе» и в очередной раз отказался от его услуг.

Пресненский суд Москвы признал Михаила Ефремова виновным в ДТП на Смоленской площади, которое произошло 8 июня. Артиста приговорили к восьми годам колонии общего режима, лишили водительских прав на три года и обязали выплатить штраф в 800 тысяч рублей потерпевшей стороне.