Режиссер Гринякин: фильм с Мамоновым успели полностью отснять до его смерти

Сериал «Каждому свое» с участием актера и музыканта Петра Мамонова успели отснять полностью. Об этом рассказал режиссер Игорь Гринякин, написала «Газета.ru». Эта роль для Мамонова стала последней, ведь 15 июля он умер в больнице.

«Кошмарная новость. Царствие ему небесное. Это был человек с большой буквы. Мне нечего сказать, это был такой близкий человек для нас. Сериал еще не вышел, но уже отснят. Возможно, его скоро покажут», — поделился Гринякин.

Мамонова положили в больницу в конце июня. Позже музыканту стало хуже, его ввели в медикаментозную кому и подключили ИВЛ. В четверг, 15 июля, стало известно, что артист умер. Ему было ровно 70 лет.