Режиссер Государственного Кремлевского дворца рассказал о постановке спектаклей вместе с Красновым

Главный режиссер Государственного Кремлевского дворца Евгений Глазов поделился историями, как они вместе с Борисом Красновым придумывали концерты-спектакли. По его словам, Борис Аркадьевич всегда искрил интересными идеями. Об этом написал сайт телеканала «Звезда».

«Он фонтанировал идеями. И эти идеи были очень взрывными. Он придумал что-то — тут же начинал эту тему развивать. Мы с ним спорили и так далее, но это всегда приходило к какому-то хорошему результату. Мы первыми стали делать такие концерты-спектакли, что называется, когда на сцене была не просто концертная декорация, а театральная декорация», — отметил он.

Глазов впервые познакомился с Красновым примерно 15 лет назад. Первая серьезная программа была придумана для Николая Баскова. Она, по мнению Глазова, была одной из лучших совместных задумок.

Ранее стало известно о смерти Бориса Краснова в Москве. Он перенес два сильных инсульта. После этого мужчину частично парализовало.