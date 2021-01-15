Режиссер «Ералаша» рассказал о будущем проекта без Грачевского

«Это вопрос, конечно, очень сложный. Я боюсь прогнозировать, но, к сожалению, я не жду ничего, в общем. Нет особых надежд. Потому что для того, чтобы сохранить структуру в рабочем состоянии, которая работала бы без руководителя, должна быть очень слитная, хорошо работающая как часы команда руководства», — поделился Панжев.

Он заметил, что в настоящий момент того, о чем идет речь, в «Ералаше» нет. По мнению Панжева, у любого творческого проекта в руководстве должен быть серьезный и творческий человек. Режиссер уточнил, что в 90-е такую ответственность на себя взял Грачевский. Худрук сделал все для того, чтобы сохранить проект.

Напомним, что Бориса Грачевского госпитализировали 27 декабря. У него выявили коронавирус. Врачи подключили его к аппарату ИВЛ и ввели в медикаментозный сон. 11 января Грачевский пришел в сознание и начал общаться с медиками с помощью жестов. Позже его состояние ухудшилось, пациента перевели в другую реанимацию. Худрук «Ералаша» скончался вечером 14 января. Ему был 71 год.