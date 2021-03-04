Режиссер экранизации Mortal Kombat заявил, что фильм будет отличаться жестокостью
Режиссер экранизации игры Mortal Kombat Саймон Маккуойд заявил, что новый фильм будет отличаться особой жестокостью. По его словам, это должно понравиться фанатам, сообщил Inforeactor.
«Я не знаю числа галлонов, но я видел барабаны крови, сидящие вокруг», — заявил режиссер.
Первый трейлер фильма вышел в феврале 2021 года. Фанаты ожидают, что фильм будет в полной мере передавать атмосферу игры. Из-за обилия кровавых сцен, фильму присвоят рейтинг R.
Режиссер похвалил музыкальное сопровождение экранизации. Он считает, что музыка окажет большое влияние на восприятие фильма.
Фильмы выйдет в апреле 2021 года. Увидеть его можно будет в кинотеатрах и на платформе HBO Max.