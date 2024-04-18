Общество 18 апреля 2024, 16:09 Режиссер Бурнашев: фильм «Карина» ждут рекордные сборы и призы на фестивалях

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Фильм «Карина» Марианны Сиэгэн — это замечательная жизнеутверждающая история. Картину ждут рекордные сборы и призы на кинофестивалях, сообщил режиссер фильма «Айта» Степан Бурнашев в беседе с «НСН».

По его словам, у фильма есть большой потенциал для российского проката.

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«Я сам планирую посмотреть этот фильм в следующие выходные и уверен, что создатели картины не останутся без призов на фестивалях», — добавил режиссер.

Также Бурнашев отметил, что лично знаком Марианной Сиэгэн. Режиссер назвал ее самодостаточной единицей с большим опытом.