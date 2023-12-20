Общество 20 декабря 2023, 19:17 Режиссер Бронзит: рассмешить взрослого человека в кино — сложная задача

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Режиссер и сценарист мультипликационных фильмов, создатель первого фильма франшизы «Алеша Попович и Тугарин Змей» Константин Бронзит признался, что рассмешить взрослого человека в кино — сложная задача, передает «Сноб».

По словам режиссера, взрослых не удивишь просто падающим персонажем, поскользнувшимся на банановой кожуре. Создателям приходится идти на хитрости и придумывать что-то новое и неожиданное.

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Бронзит отметил, что для смешных ситуаций всегда нужны какие-то предпосылки. Именно профессиональный мозг режиссера заточен на то, как придумать забавную картинку, сообщил сайт kp.ru.