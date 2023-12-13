Общество 13 декабря 2023, 17:07 Режиссер Бортко заявил, что обязан жизнью автору «Бандитского Петербурга» Константинову

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Журналист, основатель петербургского издания «Фонтанка» и автор книги «Бандитский Петербург» Андрей Константинов умер в возрасте 60 лет. Режиссер культовой киноленты Владимир Бортко в беседе со «Звездой» заявил, что обязан Константинову жизнью.

Бортко прочитал книгу за одну ночь. Он подчеркнул, что с Константиновым было приятно работать; автор был очень талантливым человеком.

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«Он был один из тех, кто остался и представлял из себя ценность. Эта утрата очень велика», — отметил режиссер.