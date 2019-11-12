Режиссер Андреасян назвал журналиста Дудя дерьмом

Андреасян заявил, что в случае с «Защитниками» он «недоглядел, не дорисовал и не угадал со сценарием». Он честно заявил, что картина получилась провальная. По поводу этого фильма не высказался только ленивый. Дудь в своих интервью на YouTube не раз «проходился» по творчеству режиссера. Судя по всему, кинематографиста задели слова журналиста. Андреасян заявил, что хочет лично прийти к Дудю в программу и в лицо сказать все, что он о нем думает.

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«Это же мужественно — позвать и поговорить. Я имею право на это? Вы же говорите, что я дерьмо. Вот и я говорю по факту, что Дудь — дерьмо. Я хочу прийти к нему в интервью и сказать ему это в лицо», — сказал постановщик.

Он также отметил, что все российские кинопремии — это «говно и пыль». По его словам, кроме «Золотого глобуса» и «Оскара», никаких других наград просто не существует.

«Защитники» — фантастический блокбастер о супергероях из советских республик, которые встали на защиту СССР во времена холодной войны. Эта картина получила очень низкий рейтинг зрителей и кинокритиков. Бюджет фильма составил 380 миллионов рублей.