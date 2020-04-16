Режиссер Анашкин уверен, что сериал «Зулейха открывает глаза» неоправданно раскритиковали

Режиссер рассказал, о чем на самом деле сюжет фильма. По его словам, история о том, что человек должен прощать. О главной героине, забитой татарской женщине, которая, мало того, что простила, но еще и полюбила своего врага, убившего ее мужа и полностью уничтожившего ее жизнь.

Анашкин считает, что критики своими высказываниями сами разжигают ненависть в людях. Он также подчеркнул, что сейчас у многих отсутствует умение прощать.

В сериале больше эмоций, чем политики, как все предполагают.

«Это не антисоветское кино, и мы не против кого бы то ни было. Никто не выносит суждения — кто прав, кто виноват. История вообще о другом. Была такая историческая данность, тяжелый период в жизни нашей страны. Репрессии. Ужас и кошмар», — пояснил режиссер.