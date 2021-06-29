Режиссер Александр Воропаев скончался

На 81-м году из жизни ушел режиссер документального и игрового кино Александр Воропаев. Причина смерти не сообщается, передает ИА НСН со ссылкой на пресс-службу Союза кинематографистов РФ.

По данным информагентства, Воропаев окончил операторский факультет ВГИК в 1969 году, а режиссерское отделение Высших курсов сценаристов и режиссеров — в 1972 году. Какое-то время он работал оператором в творческом объединении «Экран» и на киностудии «Мосфильм». В творческой биографии режиссера значатся такие картины, как «Василиса Мелентьева», «Лучшая дорога нашей жизни», «Место под солнцем» и «На краю бездны».