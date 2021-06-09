Сенатор поддержала усиление перчаточно-масочного режима в Москве

Член Совета Федерации Ольга Ковитиди обсудила с RT усиление контроля за ношением масок и перчаток в Москве из-за ухудшения эпидемиологической обстановки.

«Мы обязаны максимально исключить риски распространения новой коронавирусной инфекции», — подчеркнула сенатор. По ее словам, «здоровье каждого — это богатство всех». Она обозначила, что нынешняя эпидемиологическая ситуация требует соблюдения мер предосторожности и контроля. По мнению парламентария, усиление перчаточно-масочного режима оправдано.