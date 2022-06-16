Режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов России продлили до 24 июня

Режим ограничения в работе 11 российских аэропортов продлили до 24 июня. Об этом сообщили на сайте Росавиации.

«Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 24 июня 2022 года 03:45 по московскому времени.», — написали представители ведомства,

Согласно постановлению, ряд российских аэропортов не смогут обслуживать пассажирские рейсы. Ограничение касается воздушных вокзалов Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Авиакомпании поменяли маршруты рейсов, так или иначе связанные с этими аэропортами. Пассажиров, которые панировали прилететь или вылететь из таких аэровокзалов, обслужат в Сочи, Волгограде, Минеральных Водах, Ставрополе и Москва.

Изначально режим временного ограничения в работе 11 аэропортов был введен 24 февраля из соображений безопасности. Его несколько раз продлевали. Прежней датой окончания запрета было 17 июня. Список аэропортов за все время действия ограничения не изменялся. Остальные аэровокзалы России работают штатно.