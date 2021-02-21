Режим сна возможно настроить при помощи смартфона. Вот как это сделать

Вечером экран смартфона нужно настроить на теплую гамму, чтобы яркий свет не мешал засыпать. На звонок будильника стоит поставить веселую и ритмичную мелодию, которую хорошо слышно. Такими советами поделилась невролог-сомнолог Елена Царева.

«Основное воздействие телефона — световое и активирующее. Цвет экрана находится в спектре, который подавляет мелатонин, известный как гормон сна. Соответственно, вечером использование телефона мы ограничиваем. Режим Night Shift, который распространен во многих устройствах, можно использовать для изменения цветности экрана на более теплую гамму», — приводит слова Царевой радио Sputnik.

Сомнолог добавила, что приглушенная яркость и теплые цвета на экране полностью не решат проблему, поэтому от смартфона перед сном лучше вообще отказаться. А утром гаджет поможет взбодриться.

По словам Царевой, на звонок будильника лучше поставить ритмичную мелодию, которая нравится. Что-то спокойное можно просто не услышать и проспать. Собеседница предостерегла от использования функции отложенного сигнала будильника. По ее словам, после первого звонка человек обычно засыпает глубоким сном. Лучше сразу завести будильник на более позднее время, чтобы выспаться и встать с кровати сразу.