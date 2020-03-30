Режим самоизоляции ввели в Мурманской области из-за коронавируса

Начиная с 30 марта жители Мурманской области должны находиться дома. Региональные власти объявили режим самоизоляции с связи с распространением коронавируса.

«С 12:00 30 марта режим „сидим дома“ распространяется на всех граждан. Специальные меры рекомендуется соблюдать для того, чтобы предотвратить распространение коронавируса на территории Заполярья», — сообщает оперативный штаб Мурманской области.

Всех граждан просят оставаться дома. Выходить на улицу можно, только если необходимо доехать до работы или пойти за продуктами в ближайший магазин. Ограничения не затрагивают поход в аптеку, обращение в больницу за экстренной помощью, если есть угроза здоровью или жизни. Также можно выгуливать домашних питомцев, но только на расстоянии не более 100 метров от дома.

«Гражданам, вышедшим на улицу, нужно стараться соблюдать между собой дистанцию в 1,5 метра. Следить за соблюдением режима будут правоохранительные органы», — отмечается в сообщении.

Все эти меры необходимы для борьбы с распространением коронавируса. Режим самоизоляции уже ввели власти Москвы и Подмосковья. Премьер-министр Михаил Мишустин призвал регионы последовать их примеру. По последним данным, в России насчитывается 1534 случая заболевания COVID-19. Восемь пациентов скончались от инфекции.