Власти Москвы ответили на вопрос о сроках режима самоизоляции

Сначала в Москве объявили режим повышенной готовности из-за карантина, а теперь ввели обязательную самоизоляцию. Оставаться дома и не выходить без крайней необходимости на улицу нужно до тех пор, пока ситуация не придет в норму.

«Режим повышенной готовности введен на территории города Сергеем Собяниным 5 марта. Согласно указу мэра Москвы, режим самоизоляции введен для всех жителей столицы независимо от их возраста. Его необходимо соблюдать в ближайшее время с учетом развития эпидемиологической ситуации по коронавирусу», — сообщили в оперштабе.

Более того, президент России Владимир Путин объявил период с 30 марта по 3 апреля нерабочим, чтобы жители смогли остаться дома.

Ранее в оперштабе отметили, что режим самоизоляции продлится до 14 апреля, но позже информацию обновили, а точную дату убрали.

Власти объявили самоизоляцию в качестве одной из мер по борьбе с распространением коронавируса. Примеру Москвы и Подмосковья последовали уже во многих регионах страны. Теперь жители смогут выходить из дома только на работу, магазин, аптеку или для выгула домашних животных.

Всего в России коронавирусом заражены 1836 человек. Врачам не удалось спасти 12 пациентов. Выписались из больниц уже 66 человек.