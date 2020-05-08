    08 мая 2020, 10:46

    Режим самоизоляции продолжится в Сибири

    Ольга Ситникова

    Полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло подчеркнул, что в регионах СФО продлят режим самоизоляции. Ранее он действовал до 11 мая. Об этом сообщил сайт RT.

    «Я думаю, что у нас во всех регионах самоизоляцию продлят», — заметил Меняйло.

    Он уточнил, что власти введут масочный режим. Жители некоторых регионов обязаны будут носить и перчатки.

    Полномочный представитель президента заявил, что сокращение ограничений невозможно в сфере туризма. В настоящее время полностью разрешать въезд в Республику Алтай, Туву, Хакасию и другие регионы не планируют.