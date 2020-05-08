Режим самоизоляции продлят в Красноярском крае

Соответствующие поправки обнародуют 10 мая. Срок ограничений укажут в новой редакции указа губернатора региона Александра Усса «О дополнительных мерах, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Красноярского края».

Предполагается, что в обновленный вариант указа войдут шаги по выходу из режима всеобщей самоизоляции.