    08 мая 2020, 12:51

    Режим самоизоляции продлят в Красноярском крае

    Ольга Ситникова

    Власти Красноярского края решили оставить режим самоизоляции и после майских праздников. Эпидемиологическая обстановка в регионе, рекомендации медиков и Роспотребнадзора способствуют сохранению действующих ограничений. Об этом сообщила «Русская планета».

    Соответствующие поправки обнародуют 10 мая. Срок ограничений укажут в новой редакции указа губернатора региона Александра Усса «О дополнительных мерах, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Красноярского края».

    Предполагается, что в обновленный вариант указа войдут шаги по выходу из режима всеобщей самоизоляции.