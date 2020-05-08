Режим самоизоляции продлят в Красноярском крае
Власти Красноярского края решили оставить режим самоизоляции и после майских праздников. Эпидемиологическая обстановка в регионе, рекомендации медиков и Роспотребнадзора способствуют сохранению действующих ограничений. Об этом сообщила «Русская планета».
Соответствующие поправки обнародуют 10 мая. Срок ограничений укажут в новой редакции указа губернатора региона Александра Усса «О дополнительных мерах, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Красноярского края».
Предполагается, что в обновленный вариант указа войдут шаги по выходу из режима всеобщей самоизоляции.