facebook_pixel
    10 июля 2020, 10:43

    Режим самоизоляции продлили в ЯНАО

    Артур Блянихов

    В Ямало-Ненецком автономном округе режим самоизоляции продлили до 20 июля. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

    «Мы абсолютно уверены, что снимать ограничения режима самоизоляции еще рано», — обозначила руководитель окружного оперативного штаба Татьяна Бучкова.

    По данным информагентства, кроме массовых мероприятий в регионе запрещены выезды детских организованных групп за пределы региона и выезды спортсменов на соревнования и прочие мероприятия за исключением представителей сборных команд по вызову Министерства спорта.