Режим самоизоляции продлили в ЯНАО
В Ямало-Ненецком автономном округе режим самоизоляции продлили до 20 июля. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
«Мы абсолютно уверены, что снимать ограничения режима самоизоляции еще рано», — обозначила руководитель окружного оперативного штаба Татьяна Бучкова.
По данным информагентства, кроме массовых мероприятий в регионе запрещены выезды детских организованных групп за пределы региона и выезды спортсменов на соревнования и прочие мероприятия за исключением представителей сборных команд по вызову Министерства спорта.