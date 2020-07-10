Режим самоизоляции продлили в ЯНАО

«Мы абсолютно уверены, что снимать ограничения режима самоизоляции еще рано», — обозначила руководитель окружного оперативного штаба Татьяна Бучкова.

По данным информагентства, кроме массовых мероприятий в регионе запрещены выезды детских организованных групп за пределы региона и выезды спортсменов на соревнования и прочие мероприятия за исключением представителей сборных команд по вызову Министерства спорта.