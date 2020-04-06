Режим самоизоляции продлили в Башкирии
Глава Башкирии Радий Хабиров объявил, что в Башкирии еще на одну неделю продлен режим жесткой самоизоляции. Об этом сообщил портал ToDay News Ufa.
По данным издания, из-за распространения коронавирусной инфекции в регионе будут продолжаться профилактические меры, а штрафы будут применяться лишь в самых вызывающих случаях.
Ранее отмечалось, что жителя Уфы первым в России оштрафовали за нарушение режима самоизоляции. За ночную прогулку во дворе 33-летнего горожанина оштрафовали на 15 тысяч рублей.