Режим самоизоляции продлили в Башкирии

По данным издания, из-за распространения коронавирусной инфекции в регионе будут продолжаться профилактические меры, а штрафы будут применяться лишь в самых вызывающих случаях.

Ранее отмечалось, что жителя Уфы первым в России оштрафовали за нарушение режима самоизоляции. За ночную прогулку во дворе 33-летнего горожанина оштрафовали на 15 тысяч рублей.