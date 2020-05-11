Режим самоизоляции отменили в Мурманской области

На самоизоляции останутся граждане старше 65 лет, а также те, кто страдает хроническими заболеваниями.

После отмены режима самоизоляции в области вводят обязательное ношение масок на улице, в транспорте, такси, магазинах и аптеках. Использование коронавируса поможет избежать новых вспышек коронавируса.

На сегодняшний день в Мурманской области коронавирус подтвержден у 2416 человек, из которых 1679 находятся на лечении. Выздоровели 732 пациента, пять человек скончались.

Основным очагом заражения стало село Белокаменка, где находится стройплощадка с вахтовиками. Там количество зараженных составляет 2045 человек. Сегодня Владимир Путин подписал указ по развертыванию там полевого госпиталя для лечения зараженных.