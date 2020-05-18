Режим самоизоляции для россиян старше 65 лет оставят прежним до конца мая

Хотя рост заболеваемости COVID-19 в России удалось остановить, ситуация с коронавирусом в стране пока непростая. Лицам старше 65 лет придется соблюдать режим самоизоляции в полном объеме до 31 мая.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал положительной динамику происходящего в РФ. Его слова на заседании президиума координационного совета при правительства по борьбе с коронавирусной инфекцией процитировало РИА «Новости».

«Можно констатировать, что рост заболеваемости удалось остановить. По самым осторожным оценкам, динамика позитивная», — сказал глава кабмина.

Взрывного роста заболеваемости в России не произошло благодаря введенному режиму самоизоляции. Из больниц выписывают все больше выздоровевших пациентов.

«Свою роль, безусловно, сыграл режим строгой самоизоляции, он позволил выиграть время и не допустить взрывного роста заболеваемости», — подчеркнул Мишустин.

Для пожилых россиян введенные из-за коронавируса ограничения снимут, как только для этого появится возможность.

«Для тех, кому 65 лет и больше, режим самоизоляции, к сожалению, сохранится до конца мая в полном объеме. <…> мы должны быть уверены на 100%, что их жизни и здоровью ничто не угрожает», — заключил премьер-министр.

В России, по последним данным, 290 678 больных с подтвержденным COVID-19. Выздоровели 70 209 человек, скончались с начала эпидемии 2722 пациента. В Роспотребнадзоре предупредили, что жители страны не скоро смогут сходить в кино и отправиться на привычную прогулку.