Режим самоизоляции для людей старше 65 лет продлили в Свердловской области

«Режим самоизоляции в Свердловской области продлен до 20 июля для людей старше 65 лет и тех, кто имеет хронические заболевания», — цитирует областной оперштаб ИА RNS.

По данным информагентства, в регионе по-прежнему обязательно носить медицинскую маску и соблюдать социальную дистанцию. Также продолжена дезинфекция мест общественного пользования.