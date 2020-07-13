Режим самоизоляции для людей старше 65 лет продлили в Свердловской области
Глава Свердловской области Евгений Куйвашев продлил режим самоизоляции для жителей старше 65 лет, передает ИА Ura.ru со ссылкой на региональный оперштаб по борьбе с пандемией коронавируса.
«Режим самоизоляции в Свердловской области продлен до 20 июля для людей старше 65 лет и тех, кто имеет хронические заболевания», — цитирует областной оперштаб ИА RNS.
По данным информагентства, в регионе по-прежнему обязательно носить медицинскую маску и соблюдать социальную дистанцию. Также продолжена дезинфекция мест общественного пользования.