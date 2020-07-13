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    13 июля 2020, 14:34

    Режим самоизоляции для людей старше 65 лет продлили в Свердловской области

    Артур Блянихов

    Глава Свердловской области Евгений Куйвашев продлил режим самоизоляции для жителей старше 65 лет, передает ИА Ura.ru со ссылкой на региональный оперштаб по борьбе с пандемией коронавируса.

    «Режим самоизоляции в Свердловской области продлен до 20 июля для людей старше 65 лет и тех, кто имеет хронические заболевания», — цитирует областной оперштаб ИА RNS.

    По данным информагентства, в регионе по-прежнему обязательно носить медицинскую маску и соблюдать социальную дистанцию. Также продолжена дезинфекция мест общественного пользования.