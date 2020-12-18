Режим работы торговых центров изменят в ХМАО
Работу торговых центров продлят на два часа с 25 декабря в Ханты-Мансийске. Об этом сообщило ИА «ФедералПресс» со ссылкой на пресс-службу главы города Максима Ряшина.
Глава уточнил, что такая мера принята для соблюдения безопасности с точки зрения эпидемической ситуации в регионе. Губернатор Югры Наталья Комарова отметила, что перед Новым годом в городе ожидается приток гостей. Чтобы избежать толп в торговых центрах, было решено продлить их работу и усилить контроль соблюдения санитарных норм.