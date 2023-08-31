Общество 31 августа 2023, 10:57 Режим работы Московского зоопарка изменится с 1 сентября Московский зоопарк сократил время работы еще на час с 1 сентября РИА «Новости»

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С 1 сентября Московский зоопарк внесет некоторые изменения в режим работы. Об этом сообщила пресс-служба организации в Telegram-канале.

Посетителям будет доступно время для прогулок с 09:00 до 20:00, а вход на территорию будет открыт до 19:00. Терминалы и кассы будут работать с 09:00 до 19:00.

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Режим работы входов в зоопарк также изменится. До 19:00 посетители смогут войти через главный вход, вход у Детского зоопарка на улице Большая Грузинская, дом 8, строение 43, а также через вход у метро Баррикадная на улице Большая Грузинская, дом 8, строение 3.

В выходные и праздничные дни с 10:00 до 18:00 будут работать дополнительные входы. Они находятся неподалеку от серых волков на улице Большая Грузинская, дом 1, строение 103, около пешеходного перехода рядом с мостом со Старой на Новую территорию на улице Большая Грузинская, а также рядом с пандами на улице Красная Пресня, дом 4.

Ранее в Московском зоопарке родился первый в истории России детеныш большой панды, а также овцебык и сычуаньский такин.