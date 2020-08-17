Режим работы баров на Рубинштейна может измениться из-за жалоб жителей

Максим Мейксин, глава администрации Центрального района города, заявил, что люди вынуждены курить на улице, так как в заведениях это делать запрещено. Он предложил вернуть «курилки», чтобы решить данную проблему.

«Еще важная проблема — полномочия. Закон о тишине региональный, по нему штрафовать может только субъект Федерации, полиция отказывается, так как это не КоАП. Должно быть заключено соглашение с полицией, чтобы она могла штрафовать по нарушению регионального законодательства», — приводит слова Мейксина сайт «Невские новости».

Устранить шум поможет изменение режима работы — до 22:00–23:00.