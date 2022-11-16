Эксклюзив 16 ноября 2022, 13:52 Режим повышенный опасности в аэропортах оказался удобным для россиян Экс-подполковник ФСБ Филатов: при угрозе теракта в аэропортах выходит больше людей в смену Unsplash

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Максимальный уровень террористической угрозы, введенный сейчас в аэропортах Москвы, никак не скажется на гражданах. Наоборот, большее количество сотрудников обеспечит лучшее обслуживание. Об этом «360» рассказал подполковник ФСБ в отставке, вице-президент международной антитеррористической ассоциации «Альфа» Алексей Филатов.

«Для обычных людей ничего не должно измениться. Просто в смены выводится большее количество сотрудников, чтобы проводить проверки людей и багажа. Так что даже очереди не должны увеличиться. Наоборот, за счет количества людей на контроле, процедуры должны проходить быстрее. Просто выведут больше сотрудников, тех же кинологов. В аэропортах и так сделано очень много для того, чтобы в чистую зону никто не прошел с каким-либо запрещенным предметом или устройством», — рассказал он.

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По словам Филатова, определенного срока для режима террористической угрозы на транспорте нет. Он может продлиться день, два, неделю, месяц. Единственное, что надо учитывать — сотрудники не могут долго работать в усиленном режиме. От уставших и не выспавшихся не будет толку, добавил он.

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Гражданам же Филатов посоветовал быть в такие моменты еще более бдительными и обращать внимание на все необычное, нетипичное.

Ранее Ространснадзор сообщил, что в московских аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и петербургском Пулково с 10 ноября впервые ввели максимальный уровень террористической угрозы. Речь идет об «угрозе совершения носящего террористический характер акта незаконного вмешательства в деятельность транспортного комплекса».