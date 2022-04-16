Режим повышенной готовности ввели в Забайкалье

Режим повышенной готовности введен в Забайкальском край с 16 апреля из-за ситуации с пожарами. Соответствующее постановление подписал губернатор края Александр Осипов, оно опубликовано на сайте правительства региона.

«Ввести с 16 апреля 2022 года на территории Забайкальского края для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Забайкальского края режим повышенной готовности», — говорится в указе губернатора.

Ранее указом губернатора Андрея Воробьева пожароопасный сезон ввели в Московской области.

Три человека погибли в результате пожара в жилом доме в городе Балей Забайкальского края 10 апреля.