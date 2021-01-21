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    21 января 2021, 12:37

    Режим повышенной готовности ввели в Ухте из-за нападения бродячих псов на людей

    Полина Петрова

    Режим повышенной готовности ввели в Ухте из-за нападения бездомных собак на местных жителей. Администрация города утвердила соответствующий документ, информирует «Интерфакс».
    Режим повышенной готовности ввели в Ухте из-за нападения бродячих псов на людей

    Уточняется, что местным службам ЖКХ поручили узнать, места обитания бродячих псов. Сотрудники служб ГО и ЧС сообщат жителям об опасности и расскажут о мерах предосторожности, пишет сайт «Русская планета».

    Представителей правоохранительных служб призвали во время патрулирования обращать внимание на своры собак.