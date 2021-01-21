Режим повышенной готовности ввели в Ухте из-за нападения бродячих псов на людей

Уточняется, что местным службам ЖКХ поручили узнать, места обитания бродячих псов. Сотрудники служб ГО и ЧС сообщат жителям об опасности и расскажут о мерах предосторожности, пишет сайт «Русская планета».

Представителей правоохранительных служб призвали во время патрулирования обращать внимание на своры собак.