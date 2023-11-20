Общество 20 ноября 2023, 11:26 Режим повышенной готовности ввели в Омской области из-за ураганного ветра

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Власти Омской области ввели в регионе режим повышенной готовности из-за непогоды и ураганного ветра. Об этом заявил губернатор Виталий Хоценко в своем Telegram-канале, сообщили на сайте радиостанции «Говорит Москва».

Сейчас в 17 районах области наблюдаются перебои со связью. Накануне службы полностью восстановили поврежденные линии электропередачи в 200 населенных пунктах, работы продолжаются в 80 поселениях.

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Отмечается, что 19 ноября на регион обрушились сильные снегопады, они сопровождались усилением ветра до 24 метров в секунду.