Общество 14 марта 2023, 22:29 Режим повышенной готовности ввели в некоторых районах Оренбуржья из-за паводка

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Из-за паводка в ряде районов Оренбургской области ввели режим повышенной готовности, сообщил RT со ссылкой на местные СМИ.

Режим повышенной готовности действует в Оренбургском, Ташлинском, Певромайском районах и Бузулуке.

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В Тульской области ввели режим половодья из-за подъема уровня воды в реках. В регионе подтопило дома в некоторых населенных пунктах Воловского и Киреевского районов.

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