Общество 23 ноября 2023, 11:05 Режим повышенной готовности ввели в Мурманской области из-за ситуации с КПП Губернатор Чибис заявил о режиме повышенной готовности в регионе Keystone Press Agency / Global Look Press

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В Мурманской области ввели режим повышенной готовности и ряд дополнительных мер для безопасности жителей, заявил в своем Telegram губернатор региона Андрей Чибис. Причиной стало решение Финляндии по закрытию практически всех пограничных с Россией контрольно-пропускных пунктов.

«По заявлению финской стороны будут закрыты все пограничные с Россией КПП, кроме „Райа-Йоосеппи“. Это граница с Мурманской областью (МАПП „Лотта“, Кольский район)», — напомнил он.

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Чибис пояснил, что на фоне этих решений финской стороны нельзя исключать риска роста числа иностранцев, которые захотят попасть в Финляндию через территорию России. Их количество может возрасти кратно, указал он. В качестве примера губернатор привел ситуацию на КПП «Салла», где уже фиксируется этот рост.

«Сейчас там порядка 400 человек, из которых в Финляндию сегодня пропустили только 50. Всего 1/8 часть», — уточнил Чибис.

Губернатор области подчеркнул, что власти региона оперативно отрабатывают все вопросы с правоохранителями, чтобы не допускать потенциальных нарушений. Координацию дальнейших действий обсудили на заседании регионального оперштаба.