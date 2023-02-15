Общество 15 февраля 2023, 14:38 Режим повышенной готовности ввели в Краснодаре из-за непогоды

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В ближайшие дни в Краснодаре ожидается резкое ухудшение погодных условий с сильным ветром, градом и мокрым снегом. Постановление о введении в городе режима повышенной готовности подписал мэр Краснодара Евгений Наумов, сообщил RT со ссылкой на сайт городской администрации.

Отмечается, что данный режим будет действовать с 14 по 17 февраля.

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На дорогах города дежурит спецтехника, из-за непогоды водителей просят воздержаться от поездок на личном автотранспорте.

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