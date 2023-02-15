15 февраля 2023, 14:38
Режим повышенной готовности ввели в Краснодаре из-за непогоды
В ближайшие дни в Краснодаре ожидается резкое ухудшение погодных условий с сильным ветром, градом и мокрым снегом. Постановление о введении в городе режима повышенной готовности подписал мэр Краснодара Евгений Наумов, сообщил RT со ссылкой на сайт городской администрации.
Отмечается, что данный режим будет действовать с 14 по 17 февраля.
Реклама
На дорогах города дежурит спецтехника, из-за непогоды водителей просят воздержаться от поездок на личном автотранспорте.
Реклама
Краснодар
Прогноз погоды
Реклама
Реклама