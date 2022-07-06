Режим повышенной готовности установили в Карелии из-за риска лесных пожаров

Режим повышенной готовности ввели на большей части территории Карелии из-за четвертого класса пожарной опасности. Об этом сообщила пресс-служба Минприроды региона.

Распоряжение о введении режима подписал глава Республики Карелия Артур Парфенчиков. Особый противопожарный режим дает возможность выставлять посты на въездах в леса государственным лесным инспекторам, работающим совместно с правоохранителями. Речь идет о тех местах, где традиционно отдыхают люди и куда чаще всего отправляются охотники и рыболовы.

Режим ограничения пребывания продлили в Муезерском, Медвежьегорском, Суоярвском, Сегежском и Олонецком лесничествах. Согласно правилам особого противопожарного режима, разводить костры запрещено. Нарушителю грозит штраф до миллиона рублей или лишение свободы до 10 лет со штрафом в размере 500 тысяч рублей.

За прошедшие выходные в Карелии зафиксировали восемь лесных пожаров. Шесть возгораний произошли в результате грозы, а оставшиеся вспыхнули из-за нарушения правил безопасности людьми.