Режим повышенной готовности продлят в Новосибирской области до конца марта из-за пандемии

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что готовится продлить режим повышенной готовности до 31 марта 2021 года. При этом предновогодние и новогодние мероприятия все-таки пройдут в регионе.

«Предложено продлить режим повышенной готовности до 31 марта 2021 года включительно как минимум. Мы не намерены отказываться от праздничных мероприятий как для взрослых, так и для детей. Но они будут проводиться с соблюдением всех требований и рекомендаций Роспотребнадзора», — сказал Травников во время оперативного совещания. Его процитировал портал ngs.ru.

По его словам, в общепитах во время праздников нужно ограничить число людей. Работа заведений должна быть организована таким образом, чтобы соблюдалась социальная дистанция.

Занятым в культурной сфере организациям губернатор рекомендовал отказаться от игровых, анимационных мероприятий. Новогодние утренники лучше проводить с соблюдением ограничений, предназначенных для театральных, культурных учреждений.

Пока режим повышенной готовности действует в Новосибирской области до конца 2020 года. По данным сайт стопкоронавирус.рф. В регионе зарегистрировано 22 508 случаев коронавируса. За все время эпидемии умерли 736 человек, выздоровели 18 298.

Житель Волгограда Станислав Терентьев пытался через суд доказать, что коронавируса не существует, а введенный в Волгоградской области режим повышенной готовности нужно отменить.