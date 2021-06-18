Режим повышенной готовности продлили в Тюменской области

Губернатор Тюменской области Александр Моор распорядился продлить в регионе режим повышенной готовности, объявленный из-за распространения коронавируса. Об этом сообщило ИА Ura.ru.

Режим продлен до 18 июля. Областные власти советуют работодателям перевести не менее 30% сотрудников на дистанционный формат. Исключение составляют работники, которые привились от COVID-19.

В регионе продолжает действовать масочный режим в местах массового скопления людей, а также в общественном транспорте. Режим самоизоляции предписано соблюдать людям из группы риска.