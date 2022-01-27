Режим повышенной готовности продлили в Кузбассе на один месяц

В Кузбассе до 28 февраля продлили режим повышенной готовности в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в регионе. Об этом написал «Царьград» со ссылкой на распоряжение, подписанное губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилевым.

В течение месяца запрещено проводить публичные и массовые мероприятия, местным жителям необходимо соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. На предприятиях будет усилена дезинфекция помещений.

Кроме того, с 1 февраля должна быть приостановлена деятельность отделений дневного пребывания учреждений социального обслуживания.

«Действие настоящего пункта распространяется на индивидуальных предпринимателей, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания», — говорится в тексте распоряжения.

С 25 января в Кузбассе временно отменены личные и выездные приемы с гражданами со стороны властей. Все они будут осуществляться в дистанционном формате.