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    27 сентября 2021, 18:04

    Режим повышенной готовности продлили в ЯНАО

    Оксана Лавнюженко

    На Ямале продлили режим повышенной готовности в связи с коронавирусом до нового года. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Дмитрий Артюхов, написало ИА «Север-Пресс».

    Жителям и гостям региона по-прежнему следует соблюдать масочный режим и дистанцию не менее полутора метра. Пожилым гражданам и людям с хроническими заболеваниями рекомендовано находиться на самоизоляции.

    Тот, кто приезжает в регион, должен предъявить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за три дня. Однако это правило не распространяется на местных жителей, несовершеннолетних, вакцинированных или переболевших ковидом в течение полугода.