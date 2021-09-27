Режим повышенной готовности продлили в ЯНАО

На Ямале продлили режим повышенной готовности в связи с коронавирусом до нового года. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Дмитрий Артюхов, написало ИА «Север-Пресс».

Жителям и гостям региона по-прежнему следует соблюдать масочный режим и дистанцию не менее полутора метра. Пожилым гражданам и людям с хроническими заболеваниями рекомендовано находиться на самоизоляции.

Тот, кто приезжает в регион, должен предъявить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за три дня. Однако это правило не распространяется на местных жителей, несовершеннолетних, вакцинированных или переболевших ковидом в течение полугода.