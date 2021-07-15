Режим повышенной готовности продлили на Ямале

Руководство ЯНАО решило продлить до 30 сентября режим повышенной готовности, передает «Ямал-Медиа».

В регионе в общественных местах сохраняется масочный режим и социальное дистанцирование. Людям старше 65 лет рекомендуется находится на самоизоляции. Кинотеатры, спортзалы, рестораны и кафе должны быть заполнены максимум на 50%. Не вакцинированным ямальцам по возращении из отпуска или командировки длиннее пяти дней нужно предъявить отрицательный результат ПЦР-теста.