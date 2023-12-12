Общество 12 декабря 2023, 09:30 Режим повышенной готовности объявили в Ростове-на-Дону из-за гололеда Власти Ростова-на-Дону из-за гололеда объявили режим повышенной готовности РИА «Новости»

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В Ростове-на-Дону объявили режим повышенной готовности. Причиной стал гололед. Об этом сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко в Telegram-канале.

На регион накануне обрушился ледяной дождь. Из-за этого на тротуарах и дорогах образовалась наледь и корка льда.

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«Впервые в администрацию города от гидромедцентра поступило штормовое предупреждение об опасном явлении в виде сильного гололеда. В городе объявлен режим повышенной готовности», — указал Логвиненко.

За минувшие сутки коммунальные службы использовали около 536 тонн реагентов для обработки дорог и тротуаров. На борьбу с последствиями непогоды вышли свыше 2,7 тысячи человек и более 110 единиц техники.

По словам Логвиненко, во всех районах города для контроля качества выполненных работ созданы мониторинговые группы. Также в Ростове-на-Дону запустили горячую линию по вопросам ненадлежащей уборки территорий и плохой работы управляющих компаний. Уже поступило 358 жалоб.

По данным регионального Минздрава, утром 11 декабря в травмпункты обратились 80 ростовчан. Из них 17 — дети.