Режим повышенной готовности объявили под Петербургом из-за радиоактивного объекта

Режим повышенной готовности ввели в поселке Кузьмолово Ленинградской области из-за передачи объекта с возможной радиацией. Об этом заявил вице-губернатор по безопасности региона Михаил Ильин.

«Режим повышенной готовности был введен в связи с передачей от одного ведомства другому объекта, который имеет потенциальную радиационную опасность. Такое решение было вынесено на заседании областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций для контроля за объектом в момент смены собственника», — сказал он, не уточнив, что это за объект. Его процитировало РИА «Новости».

Ильин рассказал, что для контроля за обстановкой работают датчики мониторинга радиационной обстановки на территории Кузьмолова. Превышений радиационного фона не зафиксировано. Объект не представляет угрозы для людей. Из-за режима повышенной готовности местных жителей будут информировать о ситуации каждый день.

В Кузьмолове находится предприятие ФГУП «РНЦ Прикладная химия». Оно занимается производством фторполимерной пленки, твердых источников кислорода, детекторов радиационного контроля.

Региональные СМИ сообщили, что причина введения режима повышенной готовности — нерешенный вопрос охраны опасных объектов предприятия, изменившего форму собственности.