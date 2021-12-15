Режим повышенной готовности из-за пандемии продлили в Новосибирской области до 1 апреля

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников решил продлить режим повышенной готовности в регионе из-за коронавируса до 1 апреля. Он сделал изменения в законе о противоэпидемических мерах, передал ТАСС.

«В абзаце втором цифры 31.12.2021 заменить цифрами 01.04.2022», — сказано в постановлении о переносе даты.

О необходимости продления таких мер стало известно от главы Новосибирской области 13 декабря. Травников отметил, что посчитал необходимым оставить ограничения до конца зимнего эпидемического сезона, потому что в регионе каждый день COVID-19 заболевают почти 400 человек. Об этом сказано на сайте, посвященном ситуации с коронавирусом в регионе.

Обязательная вакцинация для жителей Новосибирской области введена для людей, трудоустроенных в магазинах, салонах красоты, сфере бытовых услуг, заведениях общественного питания, работников общественного транспорта, почты, фитнес-клубов и других областей, в которых нельзя обойтись без частых социальных контактов. С 10 ноября сделать прививки обязали также курьеров и работников гостиничного сервиса.

Предъявлять QR-код нужно при посещении массовых мероприятий, ресторанов и кафе. Показывать такой документ необходимо и тем, кто желает отдохнуть в санатории или на базе отдыха.