Режим повышенной готовности в Приморье будет действовать до конца июня

В Приморье пока не будут снимать ограничения, которые ввели из-за коронавируса. Прирост выявленных случаев COVID-19 сохраняется, поэтому регион объявил о продлении режима повышенной готовности до конца июня.

Решение власти приняли на заседании оперативного штаба 15 июня, сообщили в пресс-службе правительства Приморского края.

«Эпидемиологическая обстановка в Приморье по заболеваемости COVID-19 не позволяет снять ограничения. Режим повышенной готовности продлевается до 30 июня», — отметили в регионе.

В региональном Роспотребнадзоре подчеркнули, что за сутки на территории края подтвердили 91 случай COVID-19 серди местных жителей. С начала эпидемии выявили 2977 инфицированных. Темп прироста равняется 3,2.

Главный санитарный врач Приморья Татьяна Детковская обратила внимание на необходимость не отменять режим самоизоляции для людей пожилого возраста и тех, кто попадает в группу повышенного риска по заболеваниям. Режим удаленной работы она тоже предложила сохранить.

«Мы видим, что идет прирост, особенно по Владивостоку и Находке. В этой связи продолжается работа административных комиссий по выявлению нарушений санитарных требований», — заметил губернатор Приморья Олег Кожемяко. Он призвал принять все меры, чтобы предотвратить новые вспышки COVID-19.

С начала эпидемии в Приморском крае выздоровели 1720 заболевших. Скончались 26 человек.